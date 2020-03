Human Rights Watch berichtet von Kinderfolter in Ägypten

Sicherheitskräfte in Ägypten lassen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) festgenommene Kinder und Jugendliche verschwinden und foltern. In einem am Montag veröffentlichten Bericht dokumentieren HRW und die ägyptische Kinderrechtsorganisation Belady 20 Fälle, in denen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren brutalen Methoden ausgesetzt gewesen seien.

Richter und Anwälte würden bei den Misshandlungen „ein Auge zudrücken“, heißt es in dem Bericht. Unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi habe Folter ein „krasses“ Ausmaß erreicht. Kinder berichteten von Waterboarding - dem simulierten Ertrinken - und Stromschlägen an Zungen und Genitalien, sagte HRW-Kinderrechtsexperte Bill Van Esveld. In 15 der 20 dokumentierten Fälle hätten Kinder von Folter berichtet. In zwei Fällen hätten Sicherheitskräfte ihnen die Arme hinter dem Rücken zusammengebunden und sie an den Armen aufgehängt. Ein 17-Jähriger habe berichtet, wie ihm bei einem Verhör in den Mund gespuckt worden sei.