Corona: Großteil der Eltern für Schulschließungen

Acht von zehn Eltern und neun von zehn Lehrern finden laut einer Umfrage (800 Personen) für das Bildungsministerium die Schulschließungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus „sehr richtig“. Laut ebenso vielen Befragten funktioniert das Lernen daheim bisher (sehr) gut. Allerdings sehen sich auch 23 Prozent der Eltern durch die Umstellung vor mittlere (18 Prozent) oder große Probleme gestellt.

Vor allem Eltern von Volksschülern, Väter und Befragte aus dem ländlichen Raum haben angegeben, dass die neue Situation für ihre Familie Probleme mit sich bringt. Die Betreuungsmöglichkeiten an den Schulen für Kinder, deren Eltern keine Alternativbetreuung organisieren konnten, wurden dennoch nur von zehn Prozent der Familien in Anspruch genommen. Ursprünglich hatte die Regierung eine Verringerung der Schülerzahl an den Standorten auf 25 Prozent angepeilt.