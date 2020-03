Quarantäne, und Ausgangsbeschränkung: Zumindest der Luft tut’s in Tirol gut

Auch das Umweltbundesamt hat die erste Woche der verkehrsbeschränkenden Maßnahmen hinsichtlich der Luftqualität unter die Lupe genommen. Eine erste Analyse der Stickstoffdioxid-Messungen habe gezeigt, dass die Belastung zumeist abgenommen hatten, jedoch an einzelnen Tagen höhere Belastungen festgestellt wurden. Dies liege an teils ungünstigen meteorologischen Ausbreitungsbedingungen in manchen Regionen bis zum Wochenende. Dann habe sich die Lage durch polare Kaltluft wieder gedreht. (wer)