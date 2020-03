Sportunion sorgt sich um Überleben der Sportvereine

Die Sportunion hat am Montag mitgeteilt, dass sie sich um das wirtschaftliche Überleben der Sportvereine sorge. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, die unsere Generation so noch nicht erlebt hat. Es handelt sich um einen irrsinnigen Einschnitt für den gesamten Sport mit seinen zahlreichen Ehrenamtlichen, die zum Teil persönlich haften“, betonte Sportunion-Präsident Peter McDonald.