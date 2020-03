Felder beendet Tätigkeit als Herren-Skisprung-Cheftrainer

Der 58-jährige Tiroler war kürzlich zum dritten Mal Vater geworden. Laut Mario Stecher, dem Sportlichen Leiter für Skispringen und Nordische Kombination, hätte Felder das Team um Weltcupsieger Stefan Kraft bis zu den Winterspielen 2022 in Peking führen sollen. Nun muss Stecher neu planen.

„Die Tätigkeit als Cheftrainer ist eine Aufgabe, die vollen Einsatz braucht und die einem alle Energie abverlangt. Das lässt sich mit meinem Privatleben derzeit nicht vereinbaren“, begründete Felder in einer ÖSV-Aussendung seine im Einvernehmen mit dem Skiverband getroffene Entscheidung. Er hatte sich in den vergangenen Tagen telefonisch von seinen Athleten verabschiedet. Bei der Heim-WM in Seefeld 2019 hatten Felders Schützlinge drei Medaillen geholt.