Helden des Alltags: „Es ist wie Quarantäne im Lastwagen“

An einer Raststätte im Raum Venedig hat der Tiroler Fernfahrer etwas erlebt, das ihn mitnahm, aber symp­tomatisch für die konfuse Situation ist. „Ich saß in meinem Lastwagen, machte meine 45-Minuten-Pause, da klopfte jemand ans Fenster.“ Draußen sei ein Mann gestanden, etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt, schätzt Brand­acher. „Er fragte mich, ob ich in Richtung Slowenien unterwegs bin und jemanden mit über die Grenze nehmen könnte. Seine Tochter wolle nach Hause, könne aber nicht, weil alles dicht sei.“ Der Tiroler versteht die Verzweiflung dieser Menschen, auch die Idee, in einem Lastwagen diese Reise anzutreten, „denn wir werden nicht so streng kontrolliert. Und die Frau könnte ja theoretisch meine Beifahrerin sein.“ Er habe trotzdem abgelehnt, auch bei anderen Angeboten. „Als Fernfahrer wirst du in sozialen Netzwerken angeschrieben, die darum bitten, Gastarbeiter zurück in ihr Land zu bringen. Sogar aus Tirol habe ich eine Anfrage bekommen.“