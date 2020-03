TT-Leser sagen Danke für pünktliche Zustellung der Zeitung trotz Krise

Innsbruck – Die aktuelle Situation lässt die Tirolerinnen und Tiroler nicht nur näher zusammenrücken. Viele Menschen halten auch inne und nehmen die kleinen Dinge im Leben bewusster wahr und zeigen Dankbarkeit dafür. So haben uns in den vergangenen Tagen immer wieder Schreiben unserer Leserinnen und Leser erreicht, die voll des Lobes und der Dankbarkeit sind. „Als Abonnent eurer Zeitung sage ich danke für die pünktliche Zustellung und die ausgezeichneten Beiträge. Jetzt sind alle viel zu Hause, wie gut, täglich eine Tageszeitung zu bekommen“, schreibt etwa eine Leserin aus Nassereith.

Mehr als 1000 Zustellerinnen und Zusteller sorgen Tag für Tag dafür, dass die TT pünktlich vor der Tür liegt – trotz der Quarantäneverordnung. „Die Zustellung erfolgte vom ersten Tag der Beschränkungen an bis heute problemlos“, erklärt TT-Vertriebsleiter Gerhard Fröhlich. Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat unmittelbar nach Ausbruch der Krise betont, dass die Tiroler Tageszeitung Teil der Daseinsvorsorge im Land ist. Die Zustellung war somit von Anfang an – auch in den ersten Quarantänegebieten – möglich.