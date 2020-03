Trophäenschauen fallen erstmals in der Geschichte vieler Bezirke aus

Landeck – Es ist der Höhepunkt des Jagdjahres – aber das Coronavirus stellt auch bei der Tiroler Jägerschaft alles auf den Kopf. So fallen heuer auch die Trophäenschauen und alle damit verbundenen öffentlichen Veranstaltungen aus. „Ich bin jetzt seit 40 Jahren mit der Materie befasst, kann mich aber nicht erinnern, dass es so etwas schon einmal gab“, betont der Land­ecker Bezirksjägermeister Hermann Siess. Auch seine Trophäenschau, die am kommenden Sonntag in der WM-Halle in St. Anton stattfinden sollte, wurde wie alle anderen in den Tiroler Bezirken abgesagt. Nur in Schwaz konnte sie noch wie geplant im Februar durchgeführt werden.