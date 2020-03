Fast alle Tafeln haben trotz Corona weiterhin geöffnet

Von Michael Mader

Kufstein, Kitzbühel – „Verwenden statt verschwenden“ lautet das Motto der „Team Österreich Tafeln“ seit ihrer Gründung.

„Dabei werden Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen kostenlos abgegeben. Oft betrifft diese Situation Alleinerzieher, Personen mit Mindestpension oder Familien, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit die monatlichen Belastungen nicht mehr oder nur mehr ganz schwer bewältigen können. Gespendet werden die Lebensmittel von allen Supermärkten in Tirol, aber auch von Gemüsebauern und Bäckereien. Die Waren werden von den Tafel-Mitarbeitern eingesammelt.

„Im Schnitt haben wir in Tirol pro Woche rund 654 Kunden, was heißt, dass damit umgerechnet auf Familien in etwa 2300 Personen mit Lebensmitteln versorgt werden“, weiß Peter Mader, Vizepräsident des Roten Kreuzes in Tirol.

Allerdings gebe es durch das Coronavirus auch eine extreme Verunsicherung unter den Klienten der Tafel. Das hat laut Mader dazu geführt, dass etwa in Wörgl statt der üblichen 70 Kunden nur 15 kamen. Ihm sei es besonders wichtig zu erwähnen, dass die meisten Lebensmittelausgabestellen nach wie vor geöffnet haben. Allerdings wurden die Hygienevorschriften verschärft. Mader: „Die Kunden können nicht wie üblich durch das Geschäft gehen und sich Waren aussuchen, sondern müssen sagen, was sie brauchen, und bekommen es in den meisten Fällen vor das Geschäftslokal gestellt.“

Tafel-Kunden aus der Risikogruppe (über 65 Jahre, Vorerkrankungen ...) können etwa im Bezirk Kufstein den Lieferservice in Anspruch nehmen. Dieser kann unter 0664/80144810 täglich von 7–21 Uhr bestellt werden. „Neue Richtlinien ermöglichen einen sicheren Einkauf. Haushalte mit knappem Budget müssen speziell in diesen Zeiten unterstützt werden. Wir lassen keinen im Stich“, heißt es seitens des Roten Kreuzes in Kufstein.

Ähnliches gibt es in Schwaz, dort hat die Tafel geschlossen, unter 057144/8130 können Mitglieder mit Berechtigungskarte aber den Lieferservice in Anspruch nehmen.