Buch über Kampf gegen Krebs: Trotzdem die Hoffnung zum Blühen bringen

Andreas Weiskopf ist ein Mutmacher. Auch jetzt nützt er seine seelische Stärke, um andere zu stützen. „Wenn die Krebsblume wieder für mich blüht“ heißt sein Buch, das vor Kurzem fertig wurde und das er auf seiner Internetseite www.andreas-weiskopf.com vorstellt. Die öffentliche Präsentation, die er plante, muss wegen der Corona-Krise verschoben werden. „Ich habe das Buch nicht nur für mich geschrieben, sondern vor allem für andere. Ich beschreibe darin, was mir in meiner Krankheit hilft, was mich stärkt, und was auch anderen helfen kann“, beschreibt der pensionierte Sonderschullehrer. Seit 2011 hat der Lienzer Bestrahlungen, Chemotherapie und Operationen überstanden. Sein Lebenswille ist ungebrochen. „Es gibt so viel, wofür ich dankbar bin. Zum Beispiel dafür, dass ich in Österreich so gut versorgt werde. Würde ich in den USA leben, wäre ich sicher schon tot – oder völlig mittellos, weil ich alles Geld für die Behandlungen hätte ausgeben müssen.“ Eine große Stütze ist auch seine Familie mit Gattin Karin und Sohn Alexander (22).