One-Stop-Shopping trifft Bäcker, Metzger und Co.

Innsbruck – Während die Umsätze in den Supermärkten steigen, bleiben bei kleinen Bäckern, Metzgern sowie Obst- und Gemüsehändlern die Kunden aus. „Ich wage zu behaupten, dass 2020 als das Jahr in die Geschichte Österreichs eingeht, in dem am meisten Bäckereibetriebe zusperren mussten“, warnt Bäckerei-Unternehmer Christian Ruetz. Grund dafür sei, dass während der Corona-Krise „viele Kunden derzeit im Sinne von One- Stop-Shopping gleich alles in einem Aufwaschen erledigen, auch den Broteinkauf“.