Streamingdienst Disney+ startet in Österreich

Zu den Disney+-Originalen zählen „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ und eine Neuverfilmung von „Susi und Strolchi“. Der Videodienst des US-Medienkonzerns feierte in den USA am 12. November Premiere. Am 24. März geht der Service nun unter anderem in Deutschland, der Schweiz und in Österreich an den Start. In Frankreich wurde der ebenfalls für morgen geplante Start auf Bitten der Regierung dagegen verschoben, um die Netze in der Coronakrise nicht zu überlasten.