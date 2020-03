IOC und Japan beraten wegen Olympischen Spielen in Tokio

Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus-Pandemie mehren sich. Nachdem sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag selbst einen Vier-Wochen-Zeitraum für die Entscheidung gegeben hatte, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land.

Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. „Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat“, erklärte Abe.

Als nächste Nation reihte sich allerdings Polen ein, das Nationale Olympische Komitee forderte das IOC auf, die Spiele zu verschieben. Die Zahl der Covid-19-Infektionen würde steigen und die Trainingsbedingungen in Polen limitiert seien. Auch Australien geht in diese Richtung: Im Nationalen Olympische Komitee erklärte man bereits, dass sich australische Athleten auf Sommerspiele 2021 einstellen sollen.

Derzeit sind die Spiele für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August 2020 eingeplant. Eine Verschiebung wäre eine monumentale Entscheidung und ein massiver Eingriff in den komplexen Kalender des Weltsports. Denkbar ist eine Verlegung in den Herbst 2020, auf Sommer 2021 oder auf 2022. Gegen 2022 spricht, dass im Februar die Winterspiele in Peking und im November und Dezember die Fußball-WM in Katar stattfinden.