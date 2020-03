Coronavirus grassiert in Italiens Klöstern und Pflegeheimen

Rom – In dem von der Coronavirus-Epidemie schwer betroffenen Italien wird eine zunehmende Zahl von Infektionsfällen und Todesopfern in Seniorenheimen gemeldet. Pflegeresidenzen seien für Senioren und das dort eingesetzte Personal zu „Zeitbomben“ geworden, warnten die Pensionistengewerkschaften. Besonders dramatisch ist die Lage in einem Altenheim in Merlara in der norditalienischen Region Venetien. Alle 73 Senioren haben sich am Covid-19 infiziert, elf davon erlagen dem Virus. Erkrankte Sanitäter in der Einrichtung werden nicht ersetzt. Der Bürgermeister der Ortschaft musste das Rote Kreuz um Hilfe bitten.

Auch in den Klöstern wächst die Zahl der Infektionsfälle. In Grottaferrata bei Rom wurden am Institut „Figlie di San Camillo“ inzwischen 60 Schwestern positiv auf das Virus getestet. In einem weiteren sind 19 von 21 Schwestern infiziert.

Nachdem in Italien gestern der Großteil der Fabriken geschlossen worden ist, bemühte sich die Polizei, Reisen in Richtung Süditalien zu verhindern, weil dies zur Ausbreitung der Pandemie beitragen könnte. 120 Personen, die auf dem Mailänder Bahnhof ohne dringenden Grund in den Süden reisen wollten, wurden von der Polizei zurückgewiesen, berichteten italienische Medien.

52 Ärzte und Krankenpfleger aus Kuba vor ihrer Abreise nach Italien. Sie helfen seit Sonntag in der Lombardei. © AFP

Italien beklagt bald 60.000 Infizierte und 5500 Todesopfer. Zugleich sorgt der Tod weiterer Ärzte im besonders notleidenden Norden für Trauer und Entsetzen. In den Brennpunkten, in Bergamo und Brescia, gibt es nach Behördenangaben viele Neuansteckungen. In der Millionenstadt Mailand hingegen sei die Zahl am Sonntag etwas weniger als am Tag zuvor gestiegen.

Das deutsche Bundesland Sachsen hat sich bereiterklärt, sechs Corona-Patienten aus Italien in seinen Krankenhäusern aufzunehmen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag in Dresden an. Man komme damit einer Bitte der italienischen Regierung nach. Die Krankenhäuser hätten signalisiert, dafür die Kapazitäten zu haben. Zudem könne man durch die Behandlung der italienischen Patienten lernen, mit dem Virus umzugehen, sagte Kretschmer.

Ärztliche Hilfe hat Italien inzwischen aus der Karibik bekommen. Kuba hat am Sonntag 52 Ärzte und Krankenpfleger in die Lombardei geschickt, um den italienischen Kollegen bei ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen.

Medizinisches Personal aus Kuba ist gefragt bei Krisen und eine wichtige Einnahmequelle für den Karibikstaat. 2019 waren 28.000 kubanische Gesundheitshelfer in 61 Ländern im Einsatz.