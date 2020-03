Trend bei Coronavirus-Neuinfektionen leicht gestiegen

Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen. Am Nachmittag stiegen die bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages von 3.244 auf 3.924, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 20,26 Prozent. Am Vortag betrug der prozentuelle Zuwachs nur 15,28 Prozent.