IOC und Japan beraten wegen Olympischen Spielen in Tokio

Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus-Pandemie mehren sich. Nachdem sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag selbst einen Vier-Wochen-Zeitraum für die Entscheidung gegeben hatte, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land.

Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. „Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat“, erklärte Abe.

Österreichs Sportminister Werner Kogler hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie für eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen. „Ich plädiere im Sinne der Gesundheit aller TeilnehmerInnen, BetreuerInnen und ZuschauerInnen für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020“, teilte der Vizekanzler in einer Erklärung mit.

Er begrüßte den „mutigen Schritt“ von Kanada, das bereits erklärt habe, dass es keine Athleten nach Tokio schicken werde. Die „schwierige Entscheidung“ sei mit Zustimmung von Sportverbänden und der kanadischen Regierung getroffen worden, hieß es. „Das ist kein Boykott“, sagte ein Sprecher. Australien folgte Kanadas Beispiel. Nun wird auch in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen in Erwägung gezogen, keine Athleten zu den Spielen nach Tokio zu entsenden, solange die Coronavirus-Pandemie nicht unter Kontrolle ist.

Derzeit sind die Spiele für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August 2020 eingeplant. Eine Verschiebung wäre eine monumentale Entscheidung und ein massiver Eingriff in den komplexen Kalender des Weltsports. Denkbar ist eine Verlegung in den Herbst 2020, auf Sommer 2021 oder auf 2022. Gegen 2022 spricht, dass im Februar die Winterspiele in Peking und im November und Dezember die Fußball-WM in Katar stattfinden.