Trend bei Coronavirus-Neuinfektionen leicht gestiegen

Die Gesamtzahl an positiven SARS-CoV-2-Tests ist am Montag um 20,3 Prozent gestiegen, womit die bestätigten Infektionen in 24 Stunden von 3.244 auf 3.924 angewachsen sind, wie aus den um 15.00 Uhr publizierten Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Testungen ist laut dem Ressort in vergangenen Tagen kontinuierlich in die Höhe gegangen.

Am Sonntag lag der 24-Stunden-Wert bei noch bei 15,3 Prozent, wobei zu berücksichtigen ist, dass es zu Schwankungen bei der Anzahl an Verdachtsfällen kommen kann. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte an, die Tests in den kommenden Wochen weiter massiv zu erhöhen. Bereits im Laufe der vergangenen Woche wurde die Testkapazität von 1.000 bis 1.500 Testungen pro Tag in zehn Labors auf derzeit etwa 2.000 bis 4.000 Tests pro Tag in 20 Labors verdoppelt.

Durch die Ausweitung der Kapazitäten für die Untersuchungen werde man auch Spitalspersonal etc. in Zukunft regelmäßig testen können, kündigte Anschober gestern, Sonntag, an. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte flächendeckende Testungen. Solche werden laut Fachbeirat aber nicht als sinnvoll bewertet und sind „auch aufgrund der Ressourcen nicht umsetzbar“, erläuterte der Ressortchef auf Anfrage der APA.

Die aktuellen 3.924 positiven Ergebnisse (Stand: 15.00 Uhr) teilen sich nach Bundesländern folgendermaßen auf: Burgenland (71), Kärnten (122), Niederösterreich (564), Oberösterreich (707), Salzburg (372), Steiermark (486), Tirol (803), Vorarlberg (323), Wien (476). 21 Menschen sind bisher gestorben: Die meisten Todesopfer waren in Wien mit elf zu beklagen. Die weiteren zehn Opfer verteilen sich auf die übrigen Bundesländer wie folgt: Steiermark (4), Burgenland (1), Kärnten (1), Niederösterreich (1), Oberösterreich (2), Tirol (1).

Beim Bundesheer gibt es 19 bestätigte Corona-Infektionen. Elf davon sind in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Salzburg und je einer in Niederösterreich, Tirol und Wien, erfuhr die APA aus Bundesheer-Kreisen. Am Montag wurde bekannt, dass sich immer mehr Polizeibeamte mit dem neuartigen Coronavirus infizieren: Bis Montag wurden österreichweit 39 Beamte positiv auf Covid-19 getestet. Unterdessen verzeichnete das Innenministerium bereits 3.679 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz.