Schönstes Regengrün in den Gärten von Nord-Wales

Im Bodnant Garden im Tal von Conwy flanieren die Gäste über große Terrassen zum Seerosenbecken und genießen die Aussicht auf die hügelige Landschaft. Dann spazieren sie durch den Goldregen-Tunnel, in dem in der Blütezeit unzählige gelbe Blüten ein Dach bilden. Er ist der angeblich längste und mit 140 Jahren älteste im Land.

Goldregen-Tunnel in Bodnant Garden – der längste in ganz Wales.

Auch der Garten mutet historisch an. Da wachsen in Reih’ und Glied zu Kegeln getrimmte Eiben und Obstbäume, darunter 180 alte Apfelsorten. Und ein endloses Spalier aus Lindenbäumen. „Das längs­te Lindenspalier in Wales“, versichert Obergärtner Glyn Smith. Stünden da nicht Sonnenklappstühle kreuz und quer, könnte sich der Gast in einem Garten des 18. Jahrhunderts wähnen.