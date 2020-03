Coronavirus: Rendi-Wagner verweist auf WHO-Empfehlung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bleibt - trotz Absage des Gesundheitsministers - bei ihrer Forderung nach wesentlich mehr Coronavirus-Tests in Österreich. Sie verwies auf die diesbezügliche Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die mit umfassenden Tests erreichten Erfolge in Taiwan, Südkorea und Venetien. „Wir müssen diesem Erfolgsprinzip folgen“, sagte sie am Montag in der „ZiB2“.