USA kürzen Afghanistan-Hilfe um eine Milliarde Dollar

Die USA üben mit einer beschlossenen Kürzung ihrer Finanzhilfen für Afghanistan auf die Regierung in Kabul Druck aus. Washington werde die Hilfsfonds um eine Milliarde Dollar zurückfahren und sei bereit, einen ähnlichen Betrag auch im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Unstimmigkeiten mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani zurückzuziehen, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag.

„Wir werden auch eine Überprüfung aller unserer Programme und Projekte durchführen, um zusätzliche Möglichkeiten der Reduktionen zu ermitteln. Ebenso werden wir unsere zugesagten Mittel für künftige Geberkonferenzen überdenken“, so Pompeo in einer Erklärung nach einer eintägigen Vermittlungsmission in Kabul.