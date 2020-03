43-Jähriger bei Verkehrsunfall im Bezirk St. Pölten getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmsburg in seinem Heimatbezirk St. Pölten ist am Montagabend ein 43-Jähriger ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit seinem Auto gegen einen Baum an der L5185 geprallt. Der Mann, der allein unterwegs war, erlitt tödliche Kopfverletzungen.