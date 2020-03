Mieten in Tirol: An neuem Netz wird geknüpft

Innsbruck – AK-Präsident Erwin Zangerl hat die Landesregierung aufgefordert, die Mietzinsbeihilfe/Wohnbeihilfe über einen Fonds aufzustocken, die TT berichtet­e. SP-Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik geht einen Schritt weiter. Sie fordert die gemeinnützigen Bauträger auf, ihre Reserven anzuzapfen, um damit Mietern, die durch die Coronakrise in Schwierigkeiten sind, „zumindest einmal für diesen Monat die Miete auszusetzen“. Blani­k verweist auf „gut gefüllte Rücklagen“ der Gemeinnützigen. Insbesondere bei jenen wie NHT und Tigewos­i, wo das Land Gesellschafter sei: „Das ist jetzt ihre solidarische Pflicht.“

Damit konfrontiert, geht NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner zwar nicht auf die Rücklagen-Forderung ein, bestätigt aber, dass man hinsichtlich Entlastungen mit den Gesellschaftern (Anm. Land und Stadt) in Abstimmung stehe. So soll ein neue­s „letztes Netz“ für den Fall geknüpft werden, dass die Unterstützungen der Gebietskörperschaften nicht reichen würden. Auch Franz Mariacher, Geschäftsführer der Tigewosi und Obmann der Tiroler Gemeinnützigen, bestätigt, dass es intensive Überlegungen und Diskussionen hinsichtlich des Mietbereichs gibt: „Wir werden sicher etwas machen.“ Noch sei es aber für Details zu früh.

Was die Baustellen der NHT und Tigewosi betrifft, so ruhen diese derzeit fast zur Gänz­e. Wie lange die Verzögerungen ausfallen, sei unklar, heißt es. Für die NHT bedeutet dies aber auch, dass – bis auf einzelne Ausnahmen – alle geplanten Wohnungsübergaben (60 bis 70) in den kommenden vier Monaten abgesagt werden mussten. Mit den betroffenen Mietern würden derzeit Einzelllösungen erarbeitet, versichert Gschwentner.