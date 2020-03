Hoteliers vorab informiert? Sammelklagen in Vorbereitung

Innsbruck – Die Vorwürfe gegen die Tiroler Behörden und Touristiker reißen nicht ab. Zum einen gibt es weitere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Dass der Tourismusverband Ischgl bereits Hoteliers vorab über die bevorstehende Quarantäne am Freitagnachmittag informiert hatte, sorgt außerdem für Debatten. Landeshauptmann Günther Platter erklärte gestern, dass er eine Stunde vor der Sperre des Paznaun sowie von St. Anton mit dem Galtürer Bürgermeister und Landtagsvizepräsidenten Toni Mattle bzw. mit dem St. Antoner Gemeindechef Helmut Mall ein Gespräch geführt habe. „Warum die Informationen dann an die Tourismusbetriebe gegangen sind, darüber weiß ich jedoch nichts.“

Am Dienstag gab es darüber hinaus Hinweise, dass dies in St. Anton ebenfalls der Fall gewesen sei. „Stimmt nicht“, widerspricht Bürgermeister Helmut Mall den Gerüchten. „Ich hatte knapp eine halbe Stunde Vorlaufzeit und wurde vom Landeshauptmann informiert“, betont er. „Ich war der Einzige mit diesen Informationen.“ In St. Anton habe es beim Tourismusverband um 12 Uhr eine Anfrage des Landes über die Ausreiseformulare gegeben, „da wussten wir aber noch nichts“, so Mall. Vor 14 Uhr sei die Information auch nichts ans Dorf hinausgegangen. „Aber auch danach, als die Polizei die Sperren errichtet hatte, ist vieles unklar gewesen.“

In Ischgl wiederum sollen sich bereits Ende Februar mehrere Seilbahnmitarbeiter krankgemeldet haben. Silvretta-Seilbahn-Vorstand Günther Zangerl erklärt hingegen, dass es den ersten Verdachtsfall bei einem seiner Mitarbeiter am Mittwoch, 11. März, gegeben habe. Er habe in der Früh davon erfahren, „daraufhin haben wir das Bergrestaurant, in dem der Betroffene gearbeitet hat, und ein damit verbundenes Selbstbedienungsrestaurant geschlossen“. Noch bevor es eine offizielle Bestätigung gegeben habe, dass es Corona sei. Nach den Fällen in Innsbruck sei man jedoch „auf Nadeln gesessen“, weil man vermutet habe, dass es auch Ischgl treffen werde. Es sei die Direktive ausgegeben worden, dass die Unternehmensleitung im Falle einer Erkrankung zu informieren sei.