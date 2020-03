Franz Kühmayer: Sie hat sich schon massiv geändert. Wir erleben jetzt, dass Dinge, die bislang sehr mühsame Diskussionen ausgelöst haben, plötzlich funktionieren: Darf ich von zuhause aus oder mobil arbeiten? Wie kann ich Beruf und Familie in Einklang bringen? Wie funktioniert es, eine Telefonkonferenz zu machen? Es funktioniert natürlich auch mit dem Improvisationsgedanken dahinter, aber es ist sozusagen sofort ein Evolutionsbeschleuniger eingetreten. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich schlagartig von einer Sekunde auf die andere verändert. Das hat uns auf ein neues Gleis geführt, was Arbeit in der Zukunft anbelangt.