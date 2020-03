USA kürzen Hilfsgelder für Afghanistan um eine Milliarde

Wegen des Machtkampfs in der Regierung in Kabul streicht die US-Regierung Afghanistan eine Milliarde Dollar (933,97 Mio. Euro) an Hilfsgeldern. Nach einem Besuch in Kabul teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Montagabend mit, der Machtkampf habe den amerikanisch-afghanischen Beziehungen geschadet.