Weniger Neuinfektionen in Italien: Optimismus „zu früh“

Die Daten müssten nun „sehr sorgfältig“ geprüft werden, sagte Brusaferro. Es werde einige Zeit dauern, um den „Trend zu verstehen“. Die Italiener befänden sich in einer „sehr wichtigen Woche“ der Pandemie. Brusaferro forderte seine Landsleute dazu auf, die landesweit geltenden Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln weiterhin strikt einzuhalten. Die Folgen „schlechten Verhaltens heute“ werde man in zwei Wochen sehen, warnte er. „Unsere Fähigkeit, die Regeln strikt zu befolgen, wird definitiv den Verlauf der Ansteckungskurve in allen Regionen beeinflussen.“

Die Gefahr sei, dass Italien mit infizierten Personen konfrontiert sei, die aus dem Ausland zurückkehren. „Daher ist eine koordinierte europäische Reaktion auf diese Epidemie der einzige Weg, um den Notstand zu überwinden“, erklärte der Premier bei einem Treffen mit den Chefs der Oppositionsparteien am Montagabend. Premier Conte kündigte an, dass seine Regierung im April ein weiteres Hilfspaket für die Wirtschaft verabschieden wird. Das neue Paket werde „beträchtliche Finanzierungen“ zur Stützung von Arbeitnehmern, Familien und Unternehmen enthalten. Bereits vor einer Woche war ein mit 25 Milliarden dotiertes Hilfspaket mit Wirtschaftsmaßnahmen verabschiedet worden.

Italien erhält aber auch weiterhin Unterstützung aus dem Ausland: So verstärkte Russland seine Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus. Es seien drei weitere Flugzeuge des Typs Iljuschin Il-76 in der Nähe der Hauptstadt Rom gelandet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Damit sind mittlerweile 14 Maschinen mit medizinischer Ausrüstung in das von der Pandemie besonders betroffene NATO-Land verlegt worden. An Bord seien Ausrüstung zur Diagnose und Desinfektion gewesen. Der Einsatz werde fortgesetzt, hieß es.