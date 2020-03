Hotel Alpenrose in Lermoos investiert 17 Millionen Euro

Lermoos – Urlaub mit der Familie, und das im gehobenen Rahmen – in diesem touristischen Marktsegment bewegt sich äußerst erfolgreich die Hotelgruppe Mayer. Neben dem Dachsteinkönig im Salzkammergut, dem Familienhotel am Allgäuer Oberjoch und einem Ende November gestarteten Neubau in Thüringen gibt es noch das „Mutterhaus“, die Alpenrose in Lermoos. Und dort wird gerade kräftig investiert. Vor allem in einen neuen Badebereich, in zehn neue Luxusfamiliensuiten und vieles mehr. Allein die Badelandschaft wird auf fast 400 Quadratmeter Wasserfläche anwachsen, die Gesamtschwimmbadfläche auf 700 Quadratmeter. Drei neue Rutschen von Reifen bis Kamikaze sind im Entstehen, wie es sich wohl jedes öffentliche Bad im Oberland und Außerfern nur wünschen könnte. Der Lermooser Ernst Mayer nimmt dafür 17 Millionen Euro in die Hand. Ein Vergleich – die von der Marktgemeinde Reutte errichtete Alpentherme Ehrenberg kostete vor wenigen Jahren auch nur drei Millionen mehr.