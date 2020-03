Stubaier Seelsorge per WhatsApp: Glaube überwindet Distanz

Mieders – Not macht erfinderisch. Der Seelsorgeraum Stubai hat einen schönen Weg gefunden, um trotz Quarantänebestimmungen in Kontakt mit den Menschen zu bleiben. Seit über einer Woche verschickt Diakon Michael Brugger via WhatsApp täglich „Gedanken aus dem Stubai“ – eine Audiodatei mit Lesung und kleiner Predigt, umrahmt von stimmungsvoller Musik aus dem Stubaital.