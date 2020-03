Auch Olympisches Komitee der USA will Tokio-Verschiebung

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) hat seine Meinung geändert und nach einer Umfrage unter seinen Athleten eine Verschiebung der Sommerspiele in Tokio als „am vielversprechendsten“ bezeichnet. Zuvor hatten dies aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrere Länder gefordert, in Österreich Sportminister Werner Kogler. Auch Sport Austria hält eine Verschiebung für „unumgänglich“.

1.780 Sportlerinnen und Sportler nahmen nach USOPC-Angaben an einer Umfrage teil und brachten ihre Sorgen zum Ausdruck. Die wichtigste Schlussfolgerung sei, dass „selbst wenn die signifikanten Sorgen um die Gesundheit bis zum Sommer gelindert werden könnten, die enormen Unterbrechungen im Trainingsumfeld, bei Dopingkontrollen und den Qualifikationen in keinem zufriedenstellenden Maß überwunden werden können“, hieß es in der auf der Homepage veröffentlichten Stellungnahme.

Niessl hielt aber fest. „Unsere Athletinnen und Athleten haben ein Recht auf ihre Gesundheit. Diese muss immer an erster Stelle stehen! Dazu kommt noch die Frage der noch durchzuführenden Olympia-Qualifikationen angesichts der Tatsache, dass wir in Europa den Höhepunkt der Coronakrise noch nicht wirklich abschätzen können“, betonte Niessl.

Auch ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel hatte am Montag im ORF gemeint, dass die Meinung der österreichischen Sportler, mit denen man über den Athletensprecher in Kontakt stehe, eindeutig sei: „Die Tendenz der Athleten ist klar erkennbar für eine Verschiebung.“

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist laut einer nicht näher genannten Quelle mit einer Entscheidung in den nächsten Tagen zu rechnen. Für den Dienstag ist eine Telefonkonferenz zwischen IOC-Präsident Thomas Bach und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe geplant. Auch der Präsident des Organisationskomitees in Tokio, Yoshiro Mori, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto sollen daran teilnehmen.

Der vorolympische Fackellauf wird indes am Donnerstag in der Präfektur Fukushima unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Fackel, ohne Fackelträger und ohne Zeremonie starten. Die olympische Flamme, die am 12. März aus Griechenland eingetroffen war, werde in einer Laterne brennen und von einem Fahrzeug entlang der von den Organisatoren erhofften leeren Straßenränder transportiert, berichteten der nationale TV-Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag.