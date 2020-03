Ö1-“Kulturjournal“ geht in veränderter Form weiter

Kulturfans müssen in Zeiten der Coronakrise doch nicht ganz auf das Ö1-“Kulturjournal“ verzichten. Nachdem am Wochenende eine „Coronavirus-bedingte Pause“ des täglichen Formats vom ORF-Kultursender angekündigt wurde und für Wirbel in der Kulturszene gesorgt hat, soll die Sendung nun in veränderter Form, aber am gewohnten Sendeplatz weiter ausgestrahlt werden.

Somit ist wieder jeden Tag um 17.09 Uhr Zeit für Kultur. Am Mittwoch und Freitag gibt es das „Kulturjournal“ in bekannter Version, allerdings mit einer neuen Schwerpunktsetzung, sollen doch „die aktuellen Entwicklungen und Produktionen der österreichischen und internationalen Kulturszene in Zeiten der Coronakrise“ abgebildet werden, wie es in einem Statement gegenüber der APA heißt.

„Ö1 begegnet mit dem neu ausgerichteten ‚Kulturjournal‘ der derzeitigen Situation der österreichischen Kultur mit einem journalistischen Angebot, das auf die aktuelle Lage der Musiker/innen, Autor/innen und Künstler/innen eingeht, neue Positionen und Diskurse in dieser kritischen Phase vermittelt und die vorwiegend im virtuellen Raum stattfindenden Produktionen der österreichischen Kulturschaffenden in dieser Zeit des Shutdowns der Spielstätten und Aufführungsorte an ein breiteres Publikum vermittelt“, so Ö1-Chef Martin Bernhofer. „Dazu soll auch das neue Ö1 Online-Kulturforum in Verbindung mit der aktuellen Kulturberichterstattung in den Journalen und weiteren Ö1-Sendungen einen nachhaltigen Beitrag leisten.“