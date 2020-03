Cordial Cup abgesagt: 1,5 Mio. Euro gehen Region verloren

Kirchberg i. T. – Seit 22 Jahren ist der Cordial Cup der Start in die Sommersaison für die Tourismusverbände um die Hohe Salve. Es ist das größte Nachwuchs-Fußballturnier Europas und lässt alljährlich die Touristiker jubeln. Heuer allerdings nicht, denn gestern wurde die Absage verkündet, und diese Trifft die Touristiker hart. Die Eröffnung findet alljährlich in Kirchberg statt, hier hat der Cordial Cup seinen Anfang genommen. „Das ist wirklich ein harter Schlag für uns und die gesamte Region in einer schwierigen Zeit für den Tourismus“, sagt TVB-Brixental-Geschäftsführer Max Salcher, auch wenn die Absage für ihn und seine Kollegen in den weiteren vier Tourismusverbänden nicht ganz überraschend kommt.

„Der Saisonstart ist ohnehin in Gefahr und der Cordial Cup ist immer der Start zu Pfingsten. Vor allem die großen Fußballclubs haben schon früh abgesagt“, erklärt Salcher. Wirtschaftlich ist der Tourismus ohnehin schon durch die abgebrochene Wintersaison stark betroffen. „Jetzt fallen an die 100 Hotels mit 100 Prozent Auslastung zu Pfingsten aus“, erklärt der TVB-Geschäftsführer.

Das Nachwuchsturnier ist nach den internationalen Wettbewerben wie Hahnenkammrennen, Biathlon-Weltcup und Tennis die größte Veranstaltung in der Region und bringt alljährlich 1,5 Millionen Euro an Wertschöpfung. Über 3000 Spieler und weitere 3000 Begleitpersonen kommen zum Cup in die Region, dazu kommen noch über 500 Trainer und Betreuer. Die Personen sind in insgesamt 100 Hotels in zwölf Orten im Bezirk Kitzbühel und zum Teil auch im Bezirk Kufstein untergebracht. Das alles fällt heuer aus. Das Verständnis sei aber groß, betont Salcher: „Es ist momentan für alle eine sehr schwierige Zeit, nicht nur für die Touristiker.“