Weniger Neuinfektionen in Italien: Optimismus „zu früh“

Ähnlich, aber durchaus optimistisch sieht dies die Weltgesundheitsorganisation (WHO): Sie sprach von ersten Hoffnungszeichen, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien Wirkung zeigen. „Die Fallzahlen und Totenzahlen sind in den vergangenen zwei Tagen leicht gefallen“, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag. Es sei aber noch zu früh, von einem Wendepunkt zu sprechen.

Die Italiener befänden sich in einer „sehr wichtigen Woche“ der Pandemie, sagte Brusaferro und forderte seine Landsleute dazu auf, die landesweit geltenden Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln weiterhin strikt einzuhalten. Die Folgen „schlechten Verhaltens heute“ werde man in zwei Wochen sehen, warnte er.

Italien erhält auch weiterhin Unterstützung aus dem Ausland: So verstärkte Russland seine Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus. Es seien drei weitere Flugzeuge des Typs Iljuschin Il-76 in der Nähe der Hauptstadt Rom gelandet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Damit sind mittlerweile 14 Maschinen mit medizinischer Ausrüstung in das von der Pandemie besonders betroffene NATO-Land verlegt worden. An Bord seien Ausrüstung zur Diagnose und Desinfektion gewesen. Der Einsatz werde fortgesetzt, hieß es.