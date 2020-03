Wien zahlt Kulturförderungen trotz Absagen weiter

Wien hat am Dienstag ein Maßnahmenbündel für die Kulturszene, die infolge des Coronavirus so gut wie stillgelegt wurde, präsentiert. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) versprach dabei, vereinbarte Subventionen jedenfalls auszuzahlen - „ungeachtet davon, ob etwas realisiert werden konnte“. Ob oder wie die Wiener Festwochen heuer stattfinden können, ist nach wie vor noch offen.

Man wolle mit den Kulturschaffenden „Hand in Hand durch die Krise gehen“, meinte die Ressortchefin. Es müsse darauf geachtet werden, dass das kulturelle Leben der Stadt nicht allzu sehr beschädigt werde.

Häuser, die ihre Förderung in mehreren Tranchen erhalten, können einzelne Raten nun schon vorzeitig abrufen, um Einnahmenausfälle durch nicht erfolgte Ticketverkäufe zu kompensieren. Das betrifft etwa das ZOOM Kindermuseum, das Theater an der Wien oder das Theater in der Josefstadt, nannte Kaup-Hasler Beispiele.