Innsbrucker Finanzexperte hinterfragt Corona-Stillstand

„Koste es, was es wolle. Ich finde diesen Spruch gefährlich“, sagt Huber. Es gehe ihm nicht darum, die Regierung, die insgesamt gut agiere, zu zerreißen. Und natürlich müsse man die gefährdeten Personen schützen. „Doch ich frage mich, ob man mit dem weitgehenden Shutdown das richtige Maß gefunden hat oder ob man nicht zu weit gegangen ist.“ Sprich: Hätte man den gefährdeten Personenkreis ebenso gut schützen können, ohne gleich sämtliche Wirtschaftskreisläufe abrupt herunterzufahren? „Das ,Koste es, was es wolle‘ wird bei der Grippe mit 1400 Toten pro Jahr in Österreich nicht praktiziert.“ Vielmehr habe die Corona-Krise offenbart, in welchem Ausmaß die Gesundheitssysteme in vielen Ländern kaputtgespart wurden – von fehlender Schutzausrüstung bis zum Mangel an Personal und Intensivbetten.