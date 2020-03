E-Autos hängen Benziner bei CO2-Bilanz ab

Wien – E-Autos haben über ihre gesamte Lebensdauer berechnet in den meisten Ländern der Welt jetzt schon eine bessere CO2-Bilanz als Benzin- oder Diesel-Fahrzeuge, zeigt eine Studie, die in Nature erschienen ist. Im gewichteten globalen Schnitt seien E-Autos um 31 Prozent weniger klimaschädlich als jene mit Verbrennungsmotoren.

Die Studie hat – mit Stand 2015 – für 59 Länder bzw. Regionen ermittelt, welche Autos genutzt werden, und deren CO2-Belastung mit jener von mittleren E-Autos verglichen. Am größten ist der Vorteil in Ländern wie Schweden oder der Schweiz, die ihren Strom fast ausschließlich aus erneuerbaren Quellen oder aus Atomkraft gewinnen. In Österreich liegt die mittlere CO2-Einsparung dank Wasserkraft bei 54 Prozent. Negativ fällt der Vergleich nur in sechs Ländern aus, die ihren Strom (noch) großteils mit Kohle produzieren. Darunter sind Indien, Polen und Estland.