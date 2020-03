Iran lehnt Hilfe im Kampf gegen Pandemie aus dem Ausland ab

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hatte am Sonntag angekündigt, ein Behelfskrankenhaus in der Stadt Isfahan aufzubauen. In ultrakonservativen Kreisen traf das Vorhaben auf Ablehnung. Den Mitarbeitern der Nichtregierungsorganisation wurde vorgeworfen, als „Spione“ in den Iran einreisen zu wollen.