Christoph Waltz in Thriller-Trailer für Videoplattform Quibi

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (63, „Inglourious Basterds“, „Django Unchained“) zeigt sich in einem neuen Trailer als teuflischer Drahtzieher einer mörderischen Jagd. Die Videoplattform Quibi stellte am Dienstag den Trailer für die neue Thriller-Serie „Most Dangerous Game“ ins Netz.

Der neue Streaming-Dienst hat den Start für den 6. April angekündigt. Quibi bietet Produkte an, die nicht mehr als zehn Minuten lang sind. „Most Dangerous Game“ fällt in die Sparte „Movies in Chapters“, in der Spielfilme in einer Serie von sieben bis zehn Minuten langen Kapiteln erzählt werden.