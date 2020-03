VCÖ fordert niedrigere Tempolimits

Um das Gesundheitssystem in Coronavirus-Zeiten zu entlasten, fordert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) niedrigere Tempolimits. Und das um jeweils 20 km/h. Jeder dritte tödliche Unfall passiert aufgrund zu hoher Geschwindigkeit - laut VCÖ war überhöhtes Tempo heuer damit bisher die Hauptunfallursache. 66 Menschen starben in diesem Jahr bisher bei Unfällen auf Österreichs Straßen.

Spitäler brauchen in den kommenden Wochen mehr Kapazitäten für Covid-19-Patienten. Durch das geringere Tempolimit soll die Zahl der Verkehrsunfälle reduziert und damit das Gesundheitssystem entlastet werden, so der Vorschlag des VCÖ. Jeder vierte tödliche Unfall im heurigen Jahr war die Folge von Ablenkung und Unachtsamkeit, der zweithäufigsten Unfallursache.

Laut Bundesregierung ist der Individualverkehr seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 16. März um knapp die Hälfte zurückgegangen. Die Abnahme hat laut VCÖ zwar zu insgesamt weniger Unfällen geführt, aber die Zahl der tödlichen Unfälle ist weiterhin hoch. Bis 24. März starben allein in den vergangenen zwei Wochen zehn Menschen bei Verkehrsunfällen. Damit war die Anzahl der Todesopfer im Straßenverkehr gleich hoch wie in den gleichen beiden Märzwochen des Vorjahres, berichtete der VCÖ.