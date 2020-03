Sieben Tote bei Wohnhausbrand in Russland

Beim Brand eines Wohnhauses in Russland sind in der Nacht zum Mittwoch sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen drei Kinder. Beim Eintreffen der Feuerwehr bei dem Gebäude in Nischni Lomow in der Oblast Pensa, knapp 550 Kilometer südöstlich von Moskau, hatten die Flammen das Holzhaus bereits voll erfasst, berichtete die Agentur Tass.