Weit über 5.000 Coronavirus-Fälle in Österreich, 30 Tote

Die meisten Toten sind in Wien zu beklagen, dort starben zwölf Menschen am Coronavirus. In der Steiermark sind es offiziell fünf Patienten, die Covid-19 nicht überlebt haben, in Tirol und in Niederösterreich je vier, in Oberösterreich und dem Burgenland je zwei und in Kärntner einer. Im Landesklinikum Lilienfeld starben erst in der Nacht auf Mittwoch zwei positiv auf das Coronavirus getestete Patienten. Die Betroffenen, ein 87-Jähriger sowie eine 83-Jährige, wiesen bereits Vorerkrankungen auf.

Die meisten bestätigten am Coronavirus Erkrankten sind in Tirol mit 1.338 Fällen, danach folgt Oberösterreich mit 860 Fällen. In Niederösterreich sind 691 Menschen infiziert, in Wien 678, in der Steiermark 585, in Salzburg 493, in Vorarlberg 404, in Kärnten 145 und im Burgenland 88. Bisher wurden 32.407 Tests durchgeführt, die Kapazitäten sollen weiter erhöht werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits am Dienstag ankündigte.