21-Jähriger in Vorarlberg bei Autounfall getötet

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Rankweil (Bezirk Feldkirch) gestorben. Er war als Beifahrer im Auto eines 20-jährigen Bekannten unterwegs, als dieses in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, berichtete die Polizei. Der 21-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.