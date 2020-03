Weiter keine Pläne für Verschiebung von NFL-Draft

Konträr zu den Empfehlungen der Teams hat Liga-Chef Roger Goodell entschieden, den NFL-Draft wie geplant von 23. bis 25. April durchzuführen. Zwar findet die Veranstaltung ohne Publikum statt, doch wie US-Medien am Dienstag berichteten, äußerte eine Mehrheit der General Manager Bedenken wegen des Termins, da der Draft-Prozess durch die Auswirkungen des Coronavirus extrem beeinträchtigt sei.

Der NFL-Draft 2020 war ursprünglich als großes Live-Event in Las Vegas geplant, Tausende Fans hätten bei der Auswahl der besten Nachwuchsspieler dabei sein sollen. Dieses Vorhaben wurde aber in der Vorwoche aufgrund der Corona-Pandemie verworfen, nun soll der Draft dezentral und ohne Publikum abgehalten werden. Laut mehreren Berichten werden die Verantwortlichen der 32 Teams in ihren Büros sitzen, die TV-Übertragung kommt direkt aus einem Studio.