Eine Pause ohne Ablaufdatum für Tiroler Bundesliga-Kicker

Mattersburg, Altach, Mieming – Jeder muss das Beste aus der aktuellen Situation machen. Das gilt für normale Arbeitnehmer ebenso wie für Fußballprofis. Neben den Akteuren der WSG Tirol hängen auch andere Tiroler Bundesliga-Legionäre derzeit in der Luft: Zum Beispiel Michael Lercher, den die TT gerade beim Spaziergang im Burgenland mit dem zweijährigen Labrador Mila erreichte. „Der Hund braucht nun einmal seinen Auslauf“, weiß der Mattersburg-Kicker, der sich auf Wunsch des Vereins – wie auch sein Ötztaler Kollege Andreas Kuen – nicht in die Tiroler Heimat verabschiedete. „Man weiß ja nicht genau, wie es weitergeht. Und Tirol ist ja eine Quarantänezone. Nicht, dass ich dann dort festhänge“, erklärt der 24-Jährige, dem aber auch im Burgenland nicht fad wird: Neben dem Trainingsprogramm des Vereins und dem Griff zur Playstation („Momentan spielen wir vor allem GTA und Call of Duty“) tobt sich Lercher auch kreativ aus: Der Tiroler greift nicht nur zu Farbe und Pinsel, sondern setzt sich auch ans Piano: „Ich versuche mich gerade am Klavierspielen“, lacht der Innsbrucker.