Erste Länder streichen zumindest Teile der Reifeprüfung

Die Entscheidung zur Streichung haben naturgemäß Staaten getroffen, wo die Reifeprüfung bereits in diesen Tagen beginnen hätte sollen. Irland hat dabei eine besonders schülerfreundliche Regelung getroffen: Auf der grünen Insel hätten derzeit in Sprachfächern und Musik mündliche und praktische Teile der Reifeprüfung stattfinden sollen, die zu einem gewissen Prozentsatz zur Gesamtnote zählen. Die Schulbehörde hat kurzerhand beschlossen, allen Antretenden dafür die volle Punktezahl zuzuerkennen. Von der Entscheidung vorerst nicht berührt sind die anderen Reifeprüfungsteile, also die erst später anstehenden schriftlichen Prüfungen sowie Projektarbeiten.

Bemerkenswert offen hat die Behörde auch begründet, warum sie genau diese Option gewählt hat: Eine Verschiebung hätte die Schüler monatelang in der Luft hängen gelassen, eine Abhaltung der Prüfungen per Videokonferenz die Technik vermutlich überfordert. Die Reifeprüfung wiederum einzig auf Basis der schriftlichen Leistungen zu bewerten wäre unfair gewesen, weil die Schüler im Schnitt bei den mündlichen und praktischen Teilen wesentlich höher scoren.

Die Slowakei hat wiederum den Ende März geplanten schriftlichen Teil der Reifeprüfung gestrichen. So soll verhindert werden, dass mehrere Schüler in einem Raum zusammentreffen.

Als erstes Bundesland hat nun außerdem Schleswig-Holstein angekündigt, auf sämtliche schriftliche und mündliche Prüfungen verzichten zu wollen. Das ist in Deutschland deshalb möglich, weil in die Abi-Note anders als in Österreich auch schulische Kursleistungen einfließen. Diese will Schleswig-Holstein nun als alleinige Notenbasis heranziehen. Dagegen wehren sich wiederum andere Länder und Elternverbände, die eine einheitliche Vorgehensweise verlangen. Die Abitur-Note ist in Deutschland nämlich auch die Grundlage für den Numerus Clausus an den Universitäten.