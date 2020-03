Pflege in Corona-Zeiten: „Ein Danke allein ist zu wenig“

Vielerorts zwar als Helden gefeiert und aufgrund der Corona-Krise vor allem in Altenheimen geschätzt, hat sich am Sachverhalt wenig geändert: „Unsere Forderungen bleiben aufrecht. Gerade die schwierige Zeit jetzt zeigt, wie wichtig unser Job ist. Es sind zwar nette Bekundungen, wenn uns Menschen auf Balkonen beklatschen und ,Danke‘ zurufen, aber es gehört auch dazu, dass diese Wertschätzung mit besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen gelebt wird“, sagt Betriebsratsvorsitzende und Gewerkschafterin Margit Luxner.

In den nächsten Wochen wollen die Arbeitgeber ein Angebot auf den Tisch legen, man hoffe auf eine gute Lösung, so Luxner, die selbst im Altenwohnheim Kitzbühel arbeitet. Bonus-Zahlungen alleine würden jedenfalls nicht ausreichen, um die Missstände zu beheben. „Wir sitzen momentan mit den Handelsangestellten in einem Boot, wir sind draußen an der Front und riskieren als Berufsgruppe unsere eigene Gesundheit für das Wohl der Gemeinschaft – gerade die Hauskrankenpflege ist sehr schwierig und psychisch belastend in der aktuellen Situation. Wir sitzen in keinem sicheren Home-Office“, betont Luxner. (lipi)