Theaterschaffende und Autoren beklagen Einnahmeausfälle

Ebenfalls für ihre Mitglieder in die Bresche sprang am Mittwoch die IG Autorinnen Autoren. Laut einer aktuellen Erhebung der Interessensvertretung unter 150 Mitgliedern beläuft sich deren Einnahmeausfall durch abgesagte Lesungen, Workshops, Reden oder Moderationen alleine für die Monate März und April auf rund 450.000 Euro. Rechne man diese Zahl auf die gesamte Gruppe der bis 8.000 Autoren Österreichs hoch, spreche man von einem Einkommensentgang im zweistelligen Millionenbereich, so IG-Geschäftsführer Gerhard Ruiss in einer Aussendung. Hierbei seien Tantiemenausfälle für nicht gespielte Aufführungen oder nicht verkaufte Bücher noch gar nicht berücksichtigt.