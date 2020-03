Obstbauern atmen auf: Erster Frost ist fast überstanden

Im Normalfall sollte eine solche Anlage in der Nacht zwei bis vier Stunden im Einsatz sein und das Eis dann mit der steigenden Tageswärme im Laufe des Vormittags wieder abtauen. Sollte der Frost auch in der nächsten Nacht weitergehen, dann beginnt der Kreislauf mit Vereisen und Abtauen aufs Neue. Tatsächlich ist es mit der Beregnung und dem Vereisen alleine nicht getan: „Das Eis taute nämlich nicht über den Tag – deshalb mussten wir am Dienstag das Eis durch händisches Abschütteln von den Bäumen bringen“, beschreibt Wammes eine mehrstündig­e und aufwändige Arbeit, denn ansonsten lastet das Eis auf den Bäumen und führt zu schweren Beschädigungen.