Tiroler Tourismus bangt: „Im Sommer geht es an die Substanz der Betriebe“

Innsbruck – Im Kühtai stehen die Lifte still und damit ist auch die Lebensader für die angesiedelten Betriebe eingefroren. Mario Gerber führt mehrere Betriebe im Kühtai, aber statt in seinem Hotel zu sitzen, tut er das in Wien. Als Sprecher der Branche in der Wirtschaftskammer versucht er gerade alles an Hilfe herauszuholen, was von der Bundesregierung zu bekommen ist.