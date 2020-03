Bauern suchen in der Corona-Krise Helfer und neue Märkte

Dem kann Gewerkschafter und AK-Vorstandsmitglied Bernhard Höfler gegenüber der TT gar nichts abgewinnen, „Zwangsrekrutierungen“ lehnt er entschieden ab: „Man kann doch nicht von aktuell arbeitslosen Menschen erwarten, ein möglich höheres Arbeitslosengeld gegen die niedrigeren Löhne in der Landwirtschaft zu tauschen.“ Es gäbe genug Leute, die helfen würden, jedoch von Seiten des Staates auch noch bestraft würden. So solle das Beschäftigungsverbot während des Arbeitslosenbezugs für diesen Bereich befristet gestrichen werden. „Es braucht finanzielle Anreize, nicht bloß eine ,Dating-Plattform‘“, so Höfler zur Initiative von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Höfler erinnert daran, dass insbesondere Ernte­helfer in der Vergangenheit regelrecht „ausgebeutet“ worden seien. (mami)