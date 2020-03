Brand in Haus von siebenköpfiger Familie in Bayern: Zwei weitere Tote

Straubing – Nach dem Brand eines von einer siebenköpfigen Familie bewohnten Einfamilienhauses in Niederbayern sind zwei weitere Kinder gestorben. Wie die Polizei in Straubing in der Nacht auf Samstag mitteilte, erlagen ein vierjähriger Bub und seine 18 Monate alte Schwester im Krankenhaus ihren Verletzungen.